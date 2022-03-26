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Саликов Александр Семенович

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.12.1926

Дата смерти

26.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1926

Отец: Саликов Семен Федорович

Мать: Саликова Серафима Никифоровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.08.1952

Сын: Саликов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Саликова Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
17.08.1962

Сын: Саликов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Саликова Валентина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саликова Валентина Ильинична

Смерть
26.03.2022
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