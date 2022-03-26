Саликов Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения06.12.1926
Дата смерти26.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1926
Рождение ребёнка
18.08.1952
Сын: Саликов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Саликова Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
17.08.1962
Сын: Саликов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Саликова Валентина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.2022