Осипенко Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1927
Дата смерти15.01.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927
Отец: Осипенко Василий
Рождение ребёнка
24.01.1953
Дочь: Зимова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Осипенко Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
31.12.1956
Дочь: Шквара Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Осипенко Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
01.05.1960
Сын: Осипенко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Осипенко Феодосия Ильинична
Смерть
15.01.1982