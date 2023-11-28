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Осипенко Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1927

Дата смерти

15.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927

Отец: Осипенко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1953

Дочь: Зимова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Осипенко Феодосия Ильинична

Рождение ребёнка
31.12.1956

Дочь: Шквара Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Осипенко Феодосия Ильинична

Красногорск, Томаринский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
01.05.1960

Сын: Осипенко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Осипенко Феодосия Ильинична

Красногорск, Томаринский, Сахалинская область
Смерть
15.01.1982
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