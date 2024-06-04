Телкова Анжела — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телкова Анжела

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телков Александр Викторович

Рождение ребёнка
01.06.1994

Дочь: (Телкова) Анна

Отец ребёнка: Телков Александр Викторович

Рождение ребёнка
20.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телков Александр Викторович

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