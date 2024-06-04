Телкова Анжела
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1994
Дочь: (Телкова) Анна
Отец ребёнка: Телков Александр Викторович
Рождение ребёнка
20.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телков Александр Викторович