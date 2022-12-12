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Артемьев Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемьев Николай Евсеевич

Мать: Маслюкова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Жанна

Мать ребёнка: Артемьева Светлана

Компанеевка, Крапивницкий, Украина
Рождение ребёнка
1971

Сын: Артемьев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Артемьева Светлана

Компанеевка, Крапивницкий, Украина
Место жительства
По 2018
Компанеевка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Светлана

Смерть
2018
Компанеевка, Крапивницкий, Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Компанеевка, Крапивницкий, Украина
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