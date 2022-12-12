Артемьев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Жанна
Мать ребёнка: Артемьева Светлана
Компанеевка, Крапивницкий, Украина
Рождение ребёнка
1971
Сын: Артемьев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Артемьева Светлана
Компанеевка, Крапивницкий, Украина
Место жительства
По 2018
Компанеевка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артемьева Светлана
Смерть
2018
Компанеевка, Крапивницкий, Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Компанеевка, Крапивницкий, Украина