Коновалова (Мамаева) Феврания Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
28.10.1851
Рождение ребёнка
1853
Сын: Коновалов Алексей Естафович
Отец ребёнка: Коновалов Евстаф Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1854
Отец ребёнка: Коновалов Евстаф Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1855
Дочь: Елизавета Естафовна
Отец ребёнка: Коновалов Евстаф Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея Естафовна
Отец ребёнка: Коновалов Евстаф Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1862
Дочь: Агрипина Естафовна
Отец ребёнка: Коновалов Евстаф Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1866 ст.
Дочь: Христина Естафовна
Отец ребёнка: Коновалов Евстаф Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1862