Коновалова (Мамаева) Феврания Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Мамаева) Феврания Фёдоровна

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Мамаев Фёдор Пантелемонович

Мать: Мамаева Варвара Естафьева

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
28.10.1851

Муж: Коновалов Евстаф Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Коновалов Алексей Естафович

Отец ребёнка: Коновалов Евстаф Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1854

Сын: Коновалов Иван Естафович

Отец ребёнка: Коновалов Евстаф Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1855

Дочь: Елизавета Естафовна

Отец ребёнка: Коновалов Евстаф Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея Естафовна

Отец ребёнка: Коновалов Евстаф Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1862

Дочь: Агрипина Естафовна

Отец ребёнка: Коновалов Евстаф Иванович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1866 ст.

Дочь: Христина Естафовна

Отец ребёнка: Коновалов Евстаф Иванович

Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862
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