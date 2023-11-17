Касперович (Воробьева) Олеся
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1984
Отец: Долгобрюхов Александр
Мать: Наталья
Россия
Тюмень
Образование
2001
Школа №29
Бракосочетание
?.11.2002
Муж: Лупынин Михаил
Рождение ребёнка
01.06.2003
Сын: Касперович Никита
Отец ребёнка: Лупынин Михаил
Россия
Сургут
Развод
?.03.2004
Муж: Лупынин Михаил
Бракосочетание
29.09.2006
Муж: Касперович Михаил
Россия
Образование
2011
ТГНГУ, Институт транспорта, Проектирование и эксплуатация нефтяных и газовых сооружений
Рождение ребёнка
01.05.2017
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Касперович Михаил
Место жительства
Неизвестно