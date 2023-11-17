Касперович (Воробьева) Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касперович (Воробьева) Олеся

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Место рождения

Россия

Дата рождения

07.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1984

Отец: Долгобрюхов Александр

Мать: Наталья

Россия
Тюмень
Образование
2001
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Школа №29
Бракосочетание
?.11.2002

Муж: Лупынин Михаил

Рождение ребёнка
01.06.2003

Сын: Касперович Никита

Отец ребёнка: Лупынин Михаил

Россия
Сургут
Развод
?.03.2004

Муж: Лупынин Михаил

Бракосочетание
29.09.2006

Муж: Касперович Михаил

Россия
Образование
2011
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
ТГНГУ, Институт транспорта, Проектирование и эксплуатация нефтяных и газовых сооружений
Рождение ребёнка
01.05.2017

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Касперович Михаил

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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