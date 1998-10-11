Касимова Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1932

Дата смерти

11.10.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касимов Виктор

Рождение ребёнка
14.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касимов Виктор

Малокурганный, Карачаевский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касимов Виктор

Орджоникидзевский, , ,
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касимов Виктор

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
Неизвестно
Карачаевск, Карачаевский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
11.10.1998
Карачаевск, Карачаевский, Карачаево-Черкесская Республика
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