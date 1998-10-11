Касимова Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1932
Дата смерти11.10.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1966
Рождение ребёнка
14.09.1968
Малокурганный, Карачаевский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1977
Орджоникидзевский, , ,
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касимов Виктор
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1998