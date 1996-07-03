Казанцев Виктор Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1937
Дата смерти03.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1937
Отец: Казанцев Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.07.1996