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Казанцев Виктор Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1937

Дата смерти

03.07.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1937

Отец: Казанцев Георгий

Мать: Казанцева Наталья Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
03.07.1996
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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