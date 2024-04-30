Елена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ШЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жорня (Гроссу) Ирина

Отец ребёнка: Гросу Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гросу Иван

Отец ребёнка: Гросу Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроссу Виктор

Отец ребёнка: Гросу Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гроссу Арсений

Отец ребёнка: Гросу Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гроссу) Мария

Отец ребёнка: Гросу Николай

Смерть
Неизвестно

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