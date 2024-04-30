Елена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жорня (Гроссу) Ирина
Отец ребёнка: Гросу Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гросу Иван
Отец ребёнка: Гросу Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроссу Виктор
Отец ребёнка: Гросу Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гроссу Арсений
Отец ребёнка: Гросу Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гроссу) Мария
Отец ребёнка: Гросу Николай
Смерть
Неизвестно