Шишкина (Кузнецова) Александра Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Кузнецова) Александра Стефановна

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Место рождения

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

11.04.1888

Дата смерти

04.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Из метрики о рождении Ф93 О1 Д1504 С69
Крещение
12.04.1888
Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Из метрики о рождении Ф93 О1 Д1504 С69
Бракосочетание
23.04.1904

Муж: Шишкин Алексей Сергеевич

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Из метрики о браке Ф93 О2 Д504 C300 запись 11
Рождение ребёнка
12.08.1906

Сын: Шишкин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
ОАФ. 256. Оп. 1. Д. 786. Л. 18об. – 19, запись 38
Рождение ребёнка
21.01.1909

Дочь: Ловенецкая Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Из метрики о рождении Ф93 О3 Д632 С284 з8ж
Рождение ребёнка
29.03.1911

Дочь: Вишнёва Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Из метрики о рождении Ф93 О3 Д947 С165 з27ж
Рождение ребёнка
30.05.1913

Дочь: Мусатова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Из метрики о рождении Ф93 О3 Д669 С294 з26ж
Рождение ребёнка
06.10.1917

Сын: Шишкин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Из метрики о рождении Ф93 О4 Д22 С16 з22м
Рождение ребёнка
1920

Сын: Шишкин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.05.1925

Сын: Шишкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
ЗАГС Хавского волсовета Озеренской волости Венёвского уезда Тульской губернии за 1925 год запись 79о.43м
Смерть
04.12.1965
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Гипертоническая болезнь | Справкеа о смерти
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