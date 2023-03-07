Шишкина (Кузнецова) Александра Стефановна
Место рождения
Дата рождения11.04.1888
Дата смерти04.12.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.04.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Из метрики о рождении Ф93 О1 Д1504 С69
Крещение
12.04.1888
Из метрики о рождении Ф93 О1 Д1504 С69
Бракосочетание
23.04.1904
Из метрики о браке Ф93 О2 Д504 C300 запись 11
Рождение ребёнка
12.08.1906
Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич
ОАФ. 256. Оп. 1. Д. 786. Л. 18об. – 19, запись 38
Рождение ребёнка
21.01.1909
Дочь: Ловенецкая Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич
Из метрики о рождении Ф93 О3 Д632 С284 з8ж
Рождение ребёнка
29.03.1911
Дочь: Вишнёва Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич
Из метрики о рождении Ф93 О3 Д947 С165 з27ж
Рождение ребёнка
30.05.1913
Дочь: Мусатова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич
Из метрики о рождении Ф93 О3 Д669 С294 з26ж
Рождение ребёнка
06.10.1917
Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич
Из метрики о рождении Ф93 О4 Д22 С16 з22м
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шишкин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
22.05.1925
Сын: Шишкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Шишкин Алексей Сергеевич
ЗАГС Хавского волсовета Озеренской волости Венёвского уезда Тульской губернии за 1925 год запись 79о.43м
Смерть
04.12.1965
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Гипертоническая болезнь | Справкеа о смерти