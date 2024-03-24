Любарская (Усачёва) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любарская (Усачёва) Анисья

Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усачёв Николай Или Дмитрий

Мать: ?

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Мария «Маруся»

Отец ребёнка: Любарский Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.11.1903

Дочь: Балицкая Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Любарский Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия «Дозя»

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Любарский Алексей Дмитриевич

Бердичев, Житомирська область
Упоминание
Неизвестно
Деловая женщина, на нее была записана винодельня, фактически принадлежавшая местным евреям
Смерть
1953
Бердичев, Житомирська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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