Любарская (Усачёва) Анисья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усачёв Николай Или Дмитрий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Мария «Маруся»
Отец ребёнка: Любарский Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.11.1903
Дочь: Балицкая Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Любарский Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия «Дозя»
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Любарский Алексей Дмитриевич
Упоминание
Неизвестно
Деловая женщина, на нее была записана винодельня, фактически принадлежавшая местным евреям
Смерть
1953
Причина смерти: Естественная смерть/старость