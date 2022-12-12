Одокиенко Устинья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Одокиенко Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Одокиенко Михаил
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одокиенко Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Одокиенко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одокиенко Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Одокиенко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одокиенко Елена Михайловна
Отец ребёнка: Одокиенко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Одокиенко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Одокиенко Галина Михайловна
Отец ребёнка: Одокиенко Михаил
Смерть
Неизвестно