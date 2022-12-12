Одокиенко Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдокиенко Устинья Васильевна

Одокиенко Устинья Васильевна

avatar

Место рождения

Черновцы, Чернівецька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черновцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Одокиенко Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Одокиенко Михаил

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одокиенко Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Одокиенко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одокиенко Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Одокиенко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одокиенко Елена Михайловна

Отец ребёнка: Одокиенко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одокиенко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Одокиенко Галина Михайловна

Отец ребёнка: Одокиенко Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close