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(Чернявина) Виолетта Станиславовна
(Чернявина) Виолетта Станиславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.2006
Пол
Женский
Отец
Чернявин Станислав Анатольевич
1976 г.р.
Мать
Ефремова (Мурасова) Ольга Валентиновна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЕ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2006
Отец:
Чернявин Станислав Анатольевич
Мать:
Ефремова Ольга Валентиновна
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