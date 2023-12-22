Мазурина Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1906
Отец ребёнка: Копкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
19.07.1912 ст.
Дочь: Копкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Копкин Иван Яковлевич
Елизарьево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно