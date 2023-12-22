Мазурина Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазурина Анисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1906

Сын: Копкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Копкин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
19.07.1912 ст.

Дочь: Копкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Копкин Иван Яковлевич

Елизарьево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копкин Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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