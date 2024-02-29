Пономарев Дмитрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономарев Афанасий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1880
Дочь: (Пономарева) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Пономарева Агрипина Андреевна
Смерть
Неизвестно