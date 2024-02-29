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Пономарев Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Афанасий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Агрипина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1880

Дочь: (Пономарева) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Пономарева Агрипина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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