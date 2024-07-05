Зайцев Александр Васильевич 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцев Александр Васильевич

Место рождения

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Зайцев Василий Иванович

Мать: не указана

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Манефа Александровна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Зайцева Александра Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Манефа Александровна

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Место жительства
1952
Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1952 - 1954 жили в д.Криуши, Шахунский район
Смерть
Неизвестно

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