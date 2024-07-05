Зайцев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Зайцев Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Зайцева Александра Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Манефа Александровна
Место жительства
1952
1952 - 1954 жили в д.Криуши, Шахунский район
Смерть
Неизвестно