Хромова (Сёмкина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромова (Сёмкина) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1972

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1972

Отец: Семкин Юрий

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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