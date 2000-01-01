Свинарева (Альмухаметова) Елизавета Равильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1987
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
2017
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Свинарева Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Свинарев Михаил Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно