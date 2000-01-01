Свинарева (Альмухаметова) Елизавета Равильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвинарева (Альмухаметова) Елизавета Равильевна

Свинарева (Альмухаметова) Елизавета Равильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1987

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
2017

Муж: Свинарев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
2019

Дочь: Свинарева Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Свинарев Михаил Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close