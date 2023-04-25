Богданов Дмитрий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти21.01.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1898
Жена: Анисия Авросиевна
Афанасьевская церковь 21.01.1898 Чермы Дмитрий Иосифович Богданов 26 Кишкино Анисия Авросиевна 23 по жениху Юхновщина крестьянин Иван Андреевич по жениху Чермы крестьянин Алексей Николаевич по не... Показать все
Смерть
21.01.1898
Афанасьевская церковь 21.01.1898 Чермы Дмитрий Иосифович Богданов 26 Кишкино Анисия Авросиевна 23 по жениху Юхновщина крестьянин Иван Андреевич по жениху Чермы крестьянин Алексей Николаевич по не... Показать все