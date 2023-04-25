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Богданов Дмитрий Иосифович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

21.01.1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1898

Жена: Анисия Авросиевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 21.01.1898 Чермы Дмитрий Иосифович Богданов 26 Кишкино Анисия Авросиевна 23 по жениху Юхновщина крестьянин Иван Андреевич по жениху Чермы крестьянин Алексей Николаевич по не... Показать все
Смерть
21.01.1898
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 21.01.1898 Чермы Дмитрий Иосифович Богданов 26 Кишкино Анисия Авросиевна 23 по жениху Юхновщина крестьянин Иван Андреевич по жениху Чермы крестьянин Алексей Николаевич по не... Показать все

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