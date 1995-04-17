Степанова (Жуковская) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Жуковская) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1971

Отец: Жуковский Иван Владимирович

Мать: Жуковская Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
15.09.1991

Сын: Степанов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Степанов Николай Александрович

Рождение ребёнка
17.04.1995

Сын: Степанов Роман Николаевич

Отец ребёнка: Степанов Николай Александрович

Рождение ребёнка
03.10.2006

Дочь: Степанова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Степанов Николай Александрович

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