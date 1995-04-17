Степанова (Жуковская) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1971
Рождение ребёнка
15.09.1991
Сын: Степанов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Степанов Николай Александрович
Рождение ребёнка
17.04.1995
Сын: Степанов Роман Николаевич
Отец ребёнка: Степанов Николай Александрович
Рождение ребёнка
03.10.2006
Дочь: Степанова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Степанов Николай Александрович