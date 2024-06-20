Добикова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.2009
Дочь: Добикова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Добиков Александр Петрович
Рождение ребёнка
23.02.2018
Дочь: Добикова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Добиков Александр Петрович