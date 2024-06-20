Добикова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добикова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добиков Александр Петрович

Рождение ребёнка
05.11.2009

Дочь: Добикова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Добиков Александр Петрович

Рождение ребёнка
23.02.2018

Дочь: Добикова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Добиков Александр Петрович

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