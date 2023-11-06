Туркова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуркова Дарья Ивановна

Туркова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1875

Сын: Турков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.12.1878

Сын: Турков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Турков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Турков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Турков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Турков Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.05.1898

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турков Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close