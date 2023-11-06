Туркова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1875
Сын: Турков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.12.1878
Сын: Турков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Турков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Турков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Турков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.05.1898
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Турков Григорий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно