Бодак (Крикун) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодак (Крикун) Ольга Семеновна

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Место рождения

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

?.07.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
30.01.1914

Муж: Бодак Петр Никонович

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.02.1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.01.1921

Сын: Бодак Павел

Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.10.1925

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.11.1927

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.03.1930

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.05.1932

Сын: Бодак Алексей

Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.05.1935

Сын: Бодак Николай

Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.01.1938

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.07.1939

Сын: Бодак Михаил

Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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