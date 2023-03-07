Бодак (Крикун) Ольга Семеновна
Место рождения
Дата рождения?.07.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
?.07.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1914
Муж: Бодак Петр Никонович
Рождение ребёнка
23.02.1915
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович
Рождение ребёнка
?.01.1921
Сын: Бодак Павел
Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович
Рождение ребёнка
?.10.1925
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович
Рождение ребёнка
?.11.1927
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович
Рождение ребёнка
?.03.1930
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович
Рождение ребёнка
?.05.1932
Сын: Бодак Алексей
Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович
Рождение ребёнка
?.05.1935
Сын: Бодак Николай
Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович
Рождение ребёнка
17.01.1938
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович
Рождение ребёнка
?.07.1939
Сын: Бодак Михаил
Отец ребёнка: Бодак Петр Никонович
Смерть
Неизвестно