Зеленский Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1976
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1933
Сын: Зеленский Виктор Петрович
Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1935
Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Зеленский Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна
Военная служба
17.10.1941
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1941
Сын: Зеленский Владимир Петрович
Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна
Ранение
04.05.1943
Награда
13.06.1945
Медаль за боевые заслуги
Награда
13.06.1945
Медаль за боевые заслуги
Рождение ребёнка
1947
Сын: Зеленский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1952
Дочь: Зеленская Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976