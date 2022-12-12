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Зеленский Петр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Зеленский Алексей Петрович

Мать: Зеленская Наталья Даниловна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Зеленский Виктор Петрович

Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1935

Сын: Зеленский Борис Петрович

Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Зеленский Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Зеленский Петр Петрович

Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна

Военная служба
17.10.1941
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1941

Сын: Зеленский Владимир Петрович

Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна

Ранение
04.05.1943
Награда
13.06.1945
Медаль за боевые заслуги
Награда
13.06.1945
Медаль за боевые заслуги
Рождение ребёнка
1947

Сын: Зеленский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1952

Дочь: Зеленская Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Зеленская Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленская Клавдия Ивановна

Смерть
1976
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