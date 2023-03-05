Седякова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1949
Дочь: Воронова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Седяков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седякова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Седяков Николай Васильевич
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно