Седякова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седякова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1949

Дочь: Воронова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Седяков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седякова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Седяков Николай Васильевич

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седяков Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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