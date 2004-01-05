Ситникова (Рыжова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСитникова (Рыжова) Валентина Сергеевна

Ситникова (Рыжова) Валентина Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1939

Дата смерти

05.01.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Ситников Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Ситников Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Владимир Васильевич

Смерть
05.01.2004
Malyy Uzen', Pitersky District, Saratov Oblast, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close