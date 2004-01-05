Ситникова (Рыжова) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1939
Дата смерти05.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Ситников Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Ситников Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.2004
Malyy Uzen', Pitersky District, Saratov Oblast, Russia