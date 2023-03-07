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Вотинцов Архип Ермилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Вотинцов Ермил Демидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Вотинцов Дионисий Архипович

Мать ребёнка: Вотинцева Христина Аникина

Рождение ребёнка
1849

Сын: Вотинцов Илья незаконорожденный

Мать ребёнка: Вотинцева Агрипина Аникина

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Архипова

Мать ребёнка: Вотинцева Агрипина Аникина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотинцева Агрипина Аникина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотинцева Христина Аникина

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1846
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