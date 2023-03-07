Вотинцов Архип Ермилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Вотинцов Ермил Демидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Вотинцов Дионисий Архипович
Мать ребёнка: Вотинцева Христина Аникина
Рождение ребёнка
1849
Сын: Вотинцов Илья незаконорожденный
Мать ребёнка: Вотинцева Агрипина Аникина
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Архипова
Мать ребёнка: Вотинцева Агрипина Аникина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1846