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Киселев Алексей Валерьевич

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Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

Около 1981

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1981

Отец: Киселев Валерий Борисович

Мать: Киселева Татьяна Николаевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
2004

Жена: Копытова Юлия Владимировна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
2004

Дочь: Киселева Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Копытова Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Киселева Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Зарубина Ольга Юрьевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
2017

Сын: Киселев Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Зарубина Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
2019

Сын: Киселев Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Зарубина Ольга Юрьевна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
21.12.2021

Жена: Зарубина Ольга Юрьевна

Томск, город Томск, Томская область
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