Киселев Алексей Валерьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1981
Бракосочетание
2004
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Киселева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Копытова Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Киселева Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Зарубина Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
2017
Сын: Киселев Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Зарубина Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
2019
Сын: Киселев Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Зарубина Ольга Юрьевна
Бракосочетание
21.12.2021
Жена: Зарубина Ольга Юрьевна