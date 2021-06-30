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Мицек Ирина Ивановна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

23.11.1949

Дата смерти

30.06.2021

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

2015 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1949

Отец: Мицек Иван Карлович

Мать: Фишман Виталия Яковлевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кухаренко Сергей Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.11.1979

Дочь: Кухаренко Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кухаренко Сергей Иванович

Смерть
30.06.2021
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