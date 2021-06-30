Мицек Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.11.1949
Дата смерти30.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1949
Отец: Мицек Иван Карлович
Мать: Фишман Виталия Яковлевна
Рождение ребёнка
10.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кухаренко Сергей Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1979
Дочь: Кухаренко Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кухаренко Сергей Иванович
Смерть
30.06.2021