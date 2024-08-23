Авдеева (Сабитова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1985
Отец ребёнка: Авдеев Борис Николаевич
Рождение ребёнка
21.03.1987
Отец ребёнка: Авдеев Борис Николаевич
Рождение ребёнка
22.11.1993
Сын: Авдеев Александр Борисович
Отец ребёнка: Авдеев Борис Николаевич