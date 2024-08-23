Авдеева (Сабитова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Сабитова) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1985

Сын: Авдеев Вадим Борисович

Отец ребёнка: Авдеев Борис Николаевич

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
21.03.1987

Сын: Авдеев Эдуард Борисович

Отец ребёнка: Авдеев Борис Николаевич

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
22.11.1993

Сын: Авдеев Александр Борисович

Отец ребёнка: Авдеев Борис Николаевич

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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