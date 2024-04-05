Фитингоф Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиМежду 1854 и 1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.11.1794
Бракосочетание
26.05.1824 ст.
Москва, город федерального значения Москва
26 мая 1824 г. браком сочетались по приказанию Московской духовной консистории 4-го егерского полка майор барон лютеранского исповедания Александр Фёдорович Фитенгоф с дочерью покойного действительног... Показать все
Рождение ребёнка
1826
Сын: Фитингоф-Шель Николай Александрович
Мать ребёнка: Фитингоф София Поликарповна
Рождение ребёнка
14.08.1829 ст.
Сын: Фитингоф-Шель Борис Александрович
Мать ребёнка: Фитингоф София Поликарповна
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835
Сын: Фитингоф-Шель Модест Александрович
Мать ребёнка: Фитингоф София Поликарповна
Рождение ребёнка
17.03.1836 ст.
Сын: Фитингоф-Шель Алексей Александрович
Мать ребёнка: Фитингоф София Поликарповна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фитингоф-Шель Аделаида Александровна
Мать ребёнка: Фитингоф София Поликарповна
Смерть
Между 1854 и 1862