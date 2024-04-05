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Фитингоф Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Между 1854 и 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.11.1794
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1824 ст.

Жена: Фитингоф София Поликарповна

Москва, город федерального значения Москва
26 мая 1824 г. браком сочетались по приказанию Московской духовной консистории 4-го егерского полка майор барон лютеранского исповедания Александр Фёдорович Фитенгоф с дочерью покойного действительног... Показать все
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фитингоф-Шель Николай Александрович

Мать ребёнка: Фитингоф София Поликарповна

Рождение ребёнка
14.08.1829 ст.

Сын: Фитингоф-Шель Борис Александрович

Мать ребёнка: Фитингоф София Поликарповна

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Фитингоф-Шель Модест Александрович

Мать ребёнка: Фитингоф София Поликарповна

Рождение ребёнка
17.03.1836 ст.

Сын: Фитингоф-Шель Алексей Александрович

Мать ребёнка: Фитингоф София Поликарповна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фитингоф-Шель Аделаида Александровна

Мать ребёнка: Фитингоф София Поликарповна

Смерть
Между 1854 и 1862
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