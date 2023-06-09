Чижиков Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижиков Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Чижикова Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижикова (Богатова) Татьяна Вячеславовна

Рождение ребёнка
02.04.2003

Сын: Чижиков Глеб Александрович

Мать ребёнка: Чижикова (Богатова) Татьяна Вячеславовна

Рождение ребёнка
19.05.2005

Дочь: Чижикова Анастосия Александровна

Мать ребёнка: Чижикова (Богатова) Татьяна Вячеславовна

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