Чижиков Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.2003
Сын: Чижиков Глеб Александрович
Мать ребёнка: Чижикова (Богатова) Татьяна Вячеславовна
Рождение ребёнка
19.05.2005
Дочь: Чижикова Анастосия Александровна
Мать ребёнка: Чижикова (Богатова) Татьяна Вячеславовна