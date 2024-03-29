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Зацепин Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

07.01.1917

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Зацепин Федор Федорович

Мать: не указана

Смерть
07.01.1917
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