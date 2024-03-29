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Зацепин Алексей Федорович
Зацепин Алексей Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
07.01.1917
Пол
Мужской
Отец
Зацепин Федор Федорович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Зацепин Федор Федорович
Мать: не указана
Смерть
07.01.1917
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