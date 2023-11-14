Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: Степанида Харитоновна

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