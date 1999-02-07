Манешина (Миненеко) Просковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1941
Сын: Манешин Валерий Вениаминович
Отец ребёнка: Манешин Вениамин Федорович
Рождение ребёнка
26.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манешин Вениамин Федорович
Рождение ребёнка
20.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манешин Вениамин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно