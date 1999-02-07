Манешина (Миненеко) Просковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манешина (Миненеко) Просковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1941

Сын: Манешин Валерий Вениаминович

Отец ребёнка: Манешин Вениамин Федорович

Рождение ребёнка
26.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манешин Вениамин Федорович

Рождение ребёнка
20.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манешин Вениамин Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манешин Вениамин Федорович

Смерть
Неизвестно
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