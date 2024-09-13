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Терешков Иван Павлович

Место рождения

Благовещенка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терешков Павел Вавилович

Мать: Терешкова (Быстрова) Марфа Васильевна

Благовещенка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ирбейское, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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