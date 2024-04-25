Настасья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Василий Яковлев

Мать: Акилина Устинова

Смерть
Неизвестно
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