Пажитнова (Падчерица Григория Мироновича) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПажитнова (Падчерица Григория Мироновича) Евдокия Григорьевна

Пажитнова (Падчерица Григория Мироновича) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Бирюков Григорий Миронович

Мать: Пажитнова Екатерина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close