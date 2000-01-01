Петров Полиет Клементьевич
Место рожденияKuklyany, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1883
Сын: Петров Анкудин Полиетович
Мать ребёнка: не указана
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1886
Сын: Петров Дмитрий Полиетович
Мать ребёнка: не указана
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Смерть
Неизвестно
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus