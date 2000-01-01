Петров Полиет Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Полиет Клементьевич

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Место рождения

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

1883 г.р.
1886 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Петров Клементий Петрович

Мать: Петрова Анастасия Антоновна

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1883

Сын: Петров Анкудин Полиетович

Мать ребёнка: не указана

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1886

Сын: Петров Дмитрий Полиетович

Мать ребёнка: не указана

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Смерть
Неизвестно
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
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