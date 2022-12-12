Прошлякова (Грязева) Юлия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошлякова (Грязева) Юлия Дмитриевна

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Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.?.?

Дата смерти

08.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.?.?

Отец: Грязев Дмитрий Павлович

Мать: Грязева Ольга Ивановна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
крестные коллежский советник Платон Яковлевич Морозов и жена учителя Анна Ивановна Гусева(Добронраваова)
Рождение ребёнка
26.06.1929

Дочь: Куйбышева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Прошляков Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
много вышивала ,в том числе на заказ. Тогда было модным в богатых домах иметь вышитое бельё, подзоры на кровати, занавески, салфетки. Юля делала это с особым мастерством.
Образование
Неизвестно
гимназия ,г.Сапожок
Место жительства
Неизвестно
Химки Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прошляков Иван Иванович

Смерть
08.12.1986
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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