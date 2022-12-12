Прошлякова (Грязева) Юлия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения24.?.?
Дата смерти08.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
24.?.?
Отец: Грязев Дмитрий Павлович
Мать: Грязева Ольга Ивановна
крестные коллежский советник Платон Яковлевич Морозов и жена учителя Анна Ивановна Гусева(Добронраваова)
Рождение ребёнка
26.06.1929
Дочь: Куйбышева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Прошляков Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
много вышивала ,в том числе на заказ. Тогда было модным в богатых домах иметь вышитое бельё, подзоры на кровати, занавески, салфетки. Юля делала это с особым мастерством.
Образование
Неизвестно
гимназия ,г.Сапожок
Место жительства
Неизвестно
Химки Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1986
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость