Постникова-Ватолина Оксана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова-Ватолина Оксана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.?

Отец: Кожушко Александр

Мать: Воробьева-Постникова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волгарев Матвей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватолин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ватолин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватолин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ватолина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ватолин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ватолин Дмитрий

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