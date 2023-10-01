Постникова-Ватолина Оксана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волгарев Матвей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ватолин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Ватолин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ватолин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ватолина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ватолин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ватолин Дмитрий