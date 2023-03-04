Павлов Лев Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Лев Павлович

Павлов Лев Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1910

Дочь: Коротаева Зинаида Львовна

Мать ребёнка: не указана

Савалеево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Елизавета Львовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close