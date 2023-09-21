Малых Максим Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых Максим Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Рождение
28.09.?

Отец: не указан

Мать: Шеменюк Ольга Федоровна

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