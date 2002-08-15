Сусарева (Сусарева) Елена Семёновна
Место рождениясело Кирельск, Кам-Устьинского р-на
Дата рождения07.07.1919
Дата смерти15.08.2002
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1919
Отец: Сусарев Семён Порфилович
Мать: Сусарева Анна
село Кирельск, Кам-Устьинского р-на
Рождение ребёнка
06.12.1954
Сын: Сусарев Михаил
Отец ребёнка: Логинов Аркадий Яковлевич
Россия
Рождение ребёнка
10.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Аркадий Яковлевич
Камское Устье
Смерть
15.08.2002