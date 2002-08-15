Сусарева (Сусарева) Елена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусарева (Сусарева) Елена Семёновна

Место рождения

село Кирельск, Кам-Устьинского р-на

Дата рождения

07.07.1919

Дата смерти

15.08.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1919

Отец: Сусарев Семён Порфилович

Мать: Сусарева Анна

село Кирельск, Кам-Устьинского р-на
Рождение ребёнка
06.12.1954

Сын: Сусарев Михаил

Отец ребёнка: Логинов Аркадий Яковлевич

Россия
Рождение ребёнка
10.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Аркадий Яковлевич

Камское Устье
Смерть
15.08.2002
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