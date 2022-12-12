Курочкина (Матвеева) Пелагея Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Козьма Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1903
поручители по жениху: села Новой Рачейки краснобилетный Солдат Стефан Ильин Муранкин и крестьянин Феодор Гаврилов Краснов. По невесте - Онаго ж села крестьяне Антон Абрамьев Мельников и Михаил Иванов ... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1904
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
20.03.1906
Сын: Курочкин Гавриил Михайлов
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
12.12.1907
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеев
Смерть
Неизвестно