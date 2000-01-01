Телелюев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: Телелюев Николай Иванович

Мать: Телелюева Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Богородск
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