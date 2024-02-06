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Евграшкина - -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграшкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Евграшкин Трофим Егорович

Отец ребёнка: Евграшкин Григорий Иванович

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Евграшкин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Евграшкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Евграшкин Осип Григорьевич

Отец ребёнка: Евграшкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Евграшкин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Евграшкин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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