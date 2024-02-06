Евграшкина - -
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Евграшкин Трофим Егорович
Отец ребёнка: Евграшкин Григорий Иванович
Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1873
Сын: Евграшкин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Евграшкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Евграшкин Осип Григорьевич
Отец ребёнка: Евграшкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Евграшкин Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Евграшкин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно