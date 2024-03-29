Пузырёв Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения26.07.1931
Дата смерти12.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1931
Рождение ребёнка
10.05.1958
Дочь: Клименко (Пузырёва) Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Ткачёва (Некрасова) Галина Павловна
Рождение ребёнка
10.05.1958
Дочь: Саввина (Пузырёва) Вера Викторовна
Мать ребёнка: Ткачёва (Некрасова) Галина Павловна
Смерть
12.05.1973
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область