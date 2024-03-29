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Пузырёв Виктор Иванович

Место рождения

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.07.1931

Дата смерти

12.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1931

Отец: Пузырёв Иван Дмитриевич

Мать: Пузырёва (Рыкунова) Клавдия Ивановна

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.05.1958

Дочь: Клименко (Пузырёва) Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Ткачёва (Некрасова) Галина Павловна

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
10.05.1958

Дочь: Саввина (Пузырёва) Вера Викторовна

Мать ребёнка: Ткачёва (Некрасова) Галина Павловна

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Смерть
12.05.1973
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область

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