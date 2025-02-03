Спесивцева (Кузнецова) Ольга Владимировна 03.09.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спесивцева (Кузнецова) Ольга Владимировна

Место рождения

город Свердловск, РСФСР

Дата рождения

03.09.1985

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1985

Отец: Рябоконь Владимир Борисович

Мать: Кузнецова (Кузнецова) Клавдия Прокофьевна

город Свердловск, РСФСР
Место жительства
Неизвестно
улица Луначарского, дом 225, кв. 88
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Сиреневый бульвар, д2, к1
Образование
Неизвестно
город Екатеринбург, Россия
образование среднее
Работа или профессия
Неизвестно
город Екатеринбург Россия
менеджер магазина спортивного питания | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
2002
Екатеринбург
СУНЦ УрГУ
Образование
С 2002 по 2007
город Екатеринбург Россия
Уральский государственный университет | Current education:1
Рождение ребёнка
27.04.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спесивцев Данил Валерьевич

Екатеринбург
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Бракосочетание
22.08.2020

Муж: не указан

Бракосочетание
22.08.2020

Муж: Спесивцев Данил Валерьевич

Екатеринбург
Рождение ребёнка
23.12.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спесивцев Данил Валерьевич

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