Спесивцева (Кузнецова) Ольга Владимировна
Место рождениягород Свердловск, РСФСР
Дата рождения03.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1985
город Свердловск, РСФСР
Место жительства
Неизвестно
улица Луначарского, дом 225, кв. 88
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Сиреневый бульвар, д2, к1
Образование
Неизвестно
город Екатеринбург, Россия
образование среднее
Работа или профессия
Неизвестно
город Екатеринбург Россия
менеджер магазина спортивного питания | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
2002
Екатеринбург
СУНЦ УрГУ
Образование
С 2002 по 2007
город Екатеринбург Россия
Уральский государственный университет | Current education:1
Рождение ребёнка
27.04.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спесивцев Данил Валерьевич
Екатеринбург
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Бракосочетание
22.08.2020
Муж: не указан
Бракосочетание
22.08.2020
Екатеринбург
Рождение ребёнка
23.12.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спесивцев Данил Валерьевич