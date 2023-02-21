Потапов Алексей Геннадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Алексей Геннадиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1969

Отец: Потапов Геннадий Сидорович

Мать: Потапова Антонина Петровна

Рождение ребёнка
12.09.1992

Дочь: Потапова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.05.2003

Дочь: Потапова Валерия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.03.2020

Сын: Потапов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Шлайс Марина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлайс Марина Александровна

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