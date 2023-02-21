Потапов Алексей Геннадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1969
Рождение ребёнка
12.09.1992
Дочь: Потапова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.05.2003
Дочь: Потапова Валерия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.2020
Сын: Потапов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Шлайс Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно